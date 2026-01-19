Nesreće

POŽAR NA ALTINI: Šestoro na VMA zbog gušenja dimom u zgradi u Zemunu

В.Н.

19. 01. 2026. u 07:06

NA terenu su bile dve ekipe hitne pomoći, a šest osoba je zbog gušenja dimom prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju.

ПОЖАР НА АЛТИНИ: Шесторо на ВМА због гушења димом у згради у Земуну

Foto: Novosti

Požar koji je izbio u ulici Slobodana Đurića u Zemunu na prvom spratu petospratne zgrade lokalizovan je oko 21 čas.

Na terenu su bile dve ekipe hitne pomoći, a šest osoba je zbog gušenja dimom prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju.

Svi pacijenti su zbrinuti i osećaju se dobro.

(RTS)

BONUS VIDEO - Sahranjen heroj Stefan, grob prekriven cvećem i vencima

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI DRŽAVLJANIN DIVLJAO AUTO-PUTEM: BMV jurio 239 kilometara na sat kod Rume (VIDEO)
Zločin

0 0

NEMAČKI DRŽAVLJANIN DIVLJAO AUTO-PUTEM: BMV jurio 239 kilometara na sat kod Rume (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas, oko podneva, na području opštine Ruma, zaustavili četrdesetjednogodišnjeg državljanina Nemačke koji se vozilom marke „BMW“, nemačkih registarskih oznaka, kretao brzinom od 238,9 kilometara na čas, na delu auto-puta Ruma-Šabac gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

18. 01. 2026. u 19:11

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!