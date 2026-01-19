POŽAR NA ALTINI: Šestoro na VMA zbog gušenja dimom u zgradi u Zemunu

NA terenu su bile dve ekipe hitne pomoći, a šest osoba je zbog gušenja dimom prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju.

Foto: Novosti

Požar koji je izbio u ulici Slobodana Đurića u Zemunu na prvom spratu petospratne zgrade lokalizovan je oko 21 čas.

Svi pacijenti su zbrinuti i osećaju se dobro.

(RTS)

