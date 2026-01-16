ZAPALIO SE AUTOBUS NA AUTO-PUTU BEOGRAD-NIŠ: Putnici hitno evakuisani
NA AUTO-PUTU Beograd-Niš, posle naplatne rampe u Grockoj, danas oko 17 časova, zapalio se autobus.
Na lice mesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac.
Kako saznaje "Blic" ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio decu sa rekreativne nastave.
Požar je ugašen pre dolaska vatrogasaca, a sva deca i ostali putnici su na vreme i bezbedno izašli iz vozila.
BONUS VIDEO:
EXATLON SRBIJA: Raskol među crvenima - Sanja i Anabela se posvađale u kuhinji
Preporučujemo
STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
16. 01. 2026. u 21:33
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)