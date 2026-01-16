ZAPALIO SE AUTOBUS NA AUTO-PUTU BEOGRAD-NIŠ: Putnici hitno evakuisani

NA AUTO-PUTU Beograd-Niš, posle naplatne rampe u Grockoj, danas oko 17 časova, zapalio se autobus.

Foto: Unsplash

Na lice mesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac.

Kako saznaje "Blic" ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio decu sa rekreativne nastave.

Požar je ugašen pre dolaska vatrogasaca, a sva deca i ostali putnici su na vreme i bezbedno izašli iz vozila.

