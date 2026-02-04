MEĐUNARODNI rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu odbio je prevremeno puštanje na slobodu Srbina Milana Martića, saopšteno je danas iz tog suda.

Foto: Printscreen

Odluku i obrazloženje, sadržano na 20 stranica, potpisala je predsednica Mehanizma Grasijela Gati Santana.

Predsednica Mehanizma je naložila da Odluka što pre bude dostavljena vlastima Estonije, gde Martić služi zatvorsku kaznu, Srbije i tužiocu.

U obrazloženju se navodi da je Mehanizam u maju prošle godine od Estonije obavešten da je Martić stekao uslov za prevremeno puštanje na slobodu.

Milan Martić (72) je predsednik Republike Srpske Krajine.

Martić je bio ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova i predsednik RSK (1994–1995).

Martić je rođen 18. decembra 1954 godine u kninskom naselju Žagroviću, u Krajini.