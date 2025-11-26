OVIM PUTEM SE ANA (20) KRETALA PRE TRAGEDIJE: Krenula od kuće za Beograd na fakultet, pa "audijem" sa Aleksandrom sletela s puta

KAKO se sumnja, Ana I Aleksandar imali su saobraćajnu nesreću malo nakon što se Radovićeva čula sa bratom.

Foto: Tanjug/Društvene mreže

Telo nestale Ane Radović (20) pronađeno je nakon trodnevne potrage u automobilu marke "audi", u kojem je bila sa Aleksandrom Masalušićem (37), a kojim su sleteli sa puta i upali u betonski propust na magistralnom putu Čačak - Požega.

Automobil je sleteo iz, za sada, nepoznatih razloga, a put kojim su išli je pun krivina.

Napravili smo mapu kretanja, put kojim su, kako se sumnja, Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37), koji je upravljao "audijem" išli na putu do Beograda, gde se Ana uputila, prema rečima njenog oca.

Polazak: Zlatibor — kuća Ane Radović

Prema prvim informacijama, Ana Radović (20) je 23. novembra krenula od svoje kuće na Zlatiboru za Beograd gde studira, a kako je rekao njen otac, ona se uputila na Pravni fakultet kako bi platila ispite.

Miloš, otac Ane Radović, ispričao je u razgovoru za "Blic" da je njegova ćerka krenula za Beograd sa prijateljem koji je išao u tom pravcu.

- Ne znam da li ga je poznavala odranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - kaže neutešni otac.

Foto: Društvene mreže

Mesto nesreće: Ana 3 dana bila zarobljena u kolima u kanalu

Kako se sumnja, Ana i Aleksandar kretali su se magistralnim putem u pravcu Beograda, kada je on iz još uvek neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u betonski propust.

Otac stradale devojke ispričao je da je ona u toku puta razgovarala sa bratom. Prema njegovim tvrdnjama poziv se dogodio u 18.45 časova.

Nakon toga, Ana se nije javljala porodici koja ju je uporno zvala na telefon. Otac Ane Radović, istakao je i da je mobilni telefon njegove ćerke bio dostupan skoro 14 sati nakon čega se isključio.

Anina majka prijavila je policiji u Užicu njen nestanak dan kasnije, 24. novembra.

Foto: V. Ilić

Tragičan kraj potrage

Kao što je Kurir pisao, policija, vatrogasci-spasioci, kao i ronioci pretraživali su jezero Međuvršje 25. novembra, zbog dojave da je upravo na tom mestu sleteo automobil, za koji se sumnjalo da se u njemu nalazi nestala Ana Radović.

Hitne službe su potragu kasnije proširile i na reku Moravu, ali bezuspešno.

Građani, koji su slučajno prolazili magistralnim putem 26. novembra u prepodnevnim satima, ugledali su u kanalu automobil koji je sleteo u jarak i odmah obavestili nadležne službe.

Foto: V. Ilić

Vatrogasci i policija, brzo su stigli na mesto saobraćajne nesreće i ustanovili da se radi o "audiju" kojim je Ana Radović krenula u Beograd sa prijateljem, koji je kasnije identifikovan kao Aleksandar Masalušić (37), koji ima krcat dosije zbog više prekršaja — a koji je bio i pripadnik ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, supruga pevačice Katarine Živković, poznatog po stupcima crne hronike.

Nažalost, na licu mesta zatekli su telo stradale devojke, kao i telo Aleksandra koji je upravljao automobilom.

Foto: V. Ilić

Uzrok ove saobraćajne nesreće još uvek nije poznat.

Ono što je misterija još uvek jesu i dva telefonska poziva koja je Ana pokušala da uspostavi, kako se sumnja nakon nesreće, a prema nezvaničnim informacijama, kako bi se spasila, nesrećna devojka je u jednom momentu pritisnula i "panik dugme" koje se, prema prvim informacijama, najverovatnije nalazilo u vozilu.

BONUS VIDEO - Mesto nesreće: Ovde su poginuli Ana Radović i njen prijatelj