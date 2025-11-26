OTKRIVENO KO JE POGINUO ZAJEDNO SA ANOM RADOVIĆ: Telo vozača izvučeno iz smrskanog automobila

SA ANOM RADOVIĆ (20) sa Zlatibora, koja je nestala na putu do Beograda, a potom pronađena mrtva u automobilu koji je sleteo u betonski propust na putu Čačak-Požega kod Ovčar banje, bio je i njen prijatelj Aleksandar Masaluškić (37) iz Tutina, saznaju Novosti.

Foto: V. Ilić

Prvo je izvučeno telo nesrećne devojke, a potom su uz pomoć sajli i auto dizalice izvukli automobil.

Audi je bio potpuno smrskan, pa su vatrogasci morali da seku automobil kako bi došli do tela vozača.

Ana Radović je u nedelju krenula sa Zlatibora za Beograd gde je strudirala. U nedelju, između 18 i 19 sati se poslednji put čula sa svojim bratom, kada je rekla da je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Kako se devojka više nije javljala ni porodici ni prijateljima, a u Beograd nije stigla, porodica je sutradan, u ponedeljak, prijavila nestanak. Signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, gde je od juče otpočela potraga za automobilom i dvoje putnika - muškarcem i Anom.

Podsetimo, jutros je pronađen automobil, a potom su u njemu uočena dva tela, muškarca i žene.

Tik uz magistralu u uskom betonskom propustu pronađen "audi".

Policija na licu mesta obavljalja uviđaj i u toku je utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.