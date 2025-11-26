OTKRIVENO KO JE POGINUO ZAJEDNO SA ANOM RADOVIĆ: Telo vozača izvučeno iz smrskanog automobila
SA ANOM RADOVIĆ (20) sa Zlatibora, koja je nestala na putu do Beograda, a potom pronađena mrtva u automobilu koji je sleteo u betonski propust na putu Čačak-Požega kod Ovčar banje, bio je i njen prijatelj Aleksandar Masaluškić (37) iz Tutina, saznaju Novosti.
Prvo je izvučeno telo nesrećne devojke, a potom su uz pomoć sajli i auto dizalice izvukli automobil.
Audi je bio potpuno smrskan, pa su vatrogasci morali da seku automobil kako bi došli do tela vozača.
Ana Radović je u nedelju krenula sa Zlatibora za Beograd gde je strudirala. U nedelju, između 18 i 19 sati se poslednji put čula sa svojim bratom, kada je rekla da je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Kako se devojka više nije javljala ni porodici ni prijateljima, a u Beograd nije stigla, porodica je sutradan, u ponedeljak, prijavila nestanak. Signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, gde je od juče otpočela potraga za automobilom i dvoje putnika - muškarcem i Anom.
Podsetimo, jutros je pronađen automobil, a potom su u njemu uočena dva tela, muškarca i žene.
Tik uz magistralu u uskom betonskom propustu pronađen "audi".
Policija na licu mesta obavljalja uviđaj i u toku je utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.
Preporučujemo
ANA RADOVIĆ POSLE NESREĆE BILA ŽIVA: Uputila poziv na ova dva broja
26. 11. 2025. u 12:24
VATROGASCU POZLILO OD PRIZORA KOJI JE ZATEKAO: Mučne scene na mestu pogibije Ane Radović i njenog prijatelja
JUTROS je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri lociran automobil marke "audi" u kome su pronađena dva tela, a jedno do njih je telo Ane Radović za kojom se tragalo od 23. novembra.
26. 11. 2025. u 13:30
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)