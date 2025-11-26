ANA RADOVIĆ POSLE NESREĆE BILA ŽIVA: Uputila poziv na ova dva broja
NESTALA Ana Radović bila je živa nakon nesreće kod Ovčar banje, a sa njenog telefona upućena su dva "panik poziva"
Prema najnovijim informacijama, policiji je 23. novembra stiglo obaveštenje od Hitne pomoći da je upućen "panik poziv" iz vozila, nakon čega je policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta - hitna služba i hitna pomoć, prenosi Blic.
Policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje je lokacije upućen poziv nestale Ane Radović.
Ono što su imali evidentirano, jeste da je iz automobila "Audi SQ" koji je pronađen danas u betonskom propustu upućen takozvani "panik poziv". Pored toga, imali su evidentirano da je sa Aninog telefona upućen 1 poziv ka hitnoj službi (broj telefona koji se poziva dok je telefon zaključan), a drugi poziv upućen hitnoj pomoći.
S obzirom na to da je Ana uspela da uputi ''panik poziv'', jasno je da je nakon nesreće bila živa, a obdukcija će pokazati detalje njene smrt.
Automobil marke "Audi SQ" pronađen je rano jutros u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak - Požega. Nezvanično, u njemu su bila tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je upravljao vozilom.
(Blic)
BONUS VIDEO:
Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd.
Preporučujemo
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)