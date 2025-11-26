ANA RADOVIĆ POSLE NESREĆE BILA ŽIVA: Uputila poziv na ova dva broja

NESTALA Ana Radović bila je živa nakon nesreće kod Ovčar banje, a sa njenog telefona upućena su dva "panik poziva"

Foto: Tanjug/Društvene mreže

Prema najnovijim informacijama, policiji je 23. novembra stiglo obaveštenje od Hitne pomoći da je upućen "panik poziv" iz vozila, nakon čega je policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta - hitna služba i hitna pomoć, prenosi Blic.

Policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje je lokacije upućen poziv nestale Ane Radović.

Tanjug

Ono što su imali evidentirano, jeste da je iz automobila "Audi SQ" koji je pronađen danas u betonskom propustu upućen takozvani "panik poziv". Pored toga, imali su evidentirano da je sa Aninog telefona upućen 1 poziv ka hitnoj službi (broj telefona koji se poziva dok je telefon zaključan), a drugi poziv upućen hitnoj pomoći.

S obzirom na to da je Ana uspela da uputi ''panik poziv'', jasno je da je nakon nesreće bila živa, a obdukcija će pokazati detalje njene smrt.

Tanjug

Automobil marke "Audi SQ" pronađen je rano jutros u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak - Požega. Nezvanično, u njemu su bila tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je upravljao vozilom.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd.