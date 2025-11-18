URUŠENE KUĆE NA VRAČARU: Zid se obrušio na gradilište, odmah do mašina, oštećen i manji objekat
ZID jednospratne kuće u Vukice Mitrović na Vračaru obrušio se prilikom građevinskih radova na susednom placu!
Na snimku se vidi da se cela jedna strana kuće, koja na prvi pogled deluje napušteno, obrušila tik do građevinskih mašina, a takođe je primetno da je oštećen i jedan manji objekat. Ekipa Telegrafa nije zatekla nikoga na gradilištu koje se inače nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a.
Stanari Ulice Vukice Mitrović, kako piše u objavi na Instagramu, navodno su pre pada upozoravali šefa gradilišta da se osećaju vibracije.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NOVOSADSKI BLOKADERI NAPALI POLICIJU!
17. 11. 2025. u 18:40
KD EKIPA PREGLEDA ŠKOLU: Lažna dojava o bombi u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu
17. 11. 2025. u 17:52
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)