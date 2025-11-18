URUŠENE KUĆE NA VRAČARU: Zid se obrušio na gradilište, odmah do mašina, oštećen i manji objekat

ZID jednospratne kuće u Vukice Mitrović na Vračaru obrušio se prilikom građevinskih radova na susednom placu!

Foto: I. Marinković

Na snimku se vidi da se cela jedna strana kuće, koja na prvi pogled deluje napušteno, obrušila tik do građevinskih mašina, a takođe je primetno da je oštećen i jedan manji objekat. Ekipa Telegrafa nije zatekla nikoga na gradilištu koje se inače nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a.

Stanari Ulice Vukice Mitrović, kako piše u objavi na Instagramu, navodno su pre pada upozoravali šefa gradilišta da se osećaju vibracije.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć