URUŠENE KUĆE NA VRAČARU: Zid se obrušio na gradilište, odmah do mašina, oštećen i manji objekat

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 19:52

ZID jednospratne kuće u Vukice Mitrović na Vračaru obrušio se prilikom građevinskih radova na susednom placu!

Foto: I. Marinković

Na snimku se vidi da se cela jedna strana kuće, koja na prvi pogled deluje napušteno, obrušila tik do građevinskih mašina, a takođe je primetno da je oštećen i jedan manji objekat. Ekipa Telegrafa nije zatekla nikoga na gradilištu koje se inače nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a.

Stanari Ulice Vukice Mitrović, kako piše u objavi na Instagramu, navodno su pre pada upozoravali šefa gradilišta da se osećaju vibracije.

(Telegraf.rs)

