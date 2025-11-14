DVE ŽENE POVREĐENE KADA JE AUTO ULETEO MEĐU PEŠAKE: Novi detalji teške nesreće na Banjici
AUTOMOBIL je danas, u podne, udario dve žene koje su bile pešaci u beogradskom naselju Banjica, u Ulici Bahtijara Vagabzade.
Iz Hitne pomoći rekli da je jedna žena starosti oko 55 godina prevezena u Urgentni centar, dok je druga ekipa na terenu.
Vozač je upravljao autmobilom marke "golf".
Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
(Tanjug)
