Nesreće

DVE ŽENE POVREĐENE KADA JE AUTO ULETEO MEĐU PEŠAKE: Novi detalji teške nesreće na Banjici

В. Н.

14. 11. 2025. u 13:35

AUTOMOBIL je danas, u podne, udario dve žene koje su bile pešaci u beogradskom naselju Banjica, u Ulici Bahtijara Vagabzade.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Iz Hitne pomoći rekli da je jedna žena starosti oko 55 godina prevezena u Urgentni centar, dok je druga ekipa na terenu.

Vozač je upravljao autmobilom marke "golf".

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

(Tanjug)

