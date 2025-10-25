Nesreće

ŽIV IZGOREO U POŽARU: Muškarac stradao u svojoj kući u Nišu

В.Н.

25. 10. 2025. u 09:16

VELIKI požar u Paliluli u Nišu odneo je jutros oko 7.15 časova život muškarca.

Foto: Novosti

Kako se navodi, vatrogasci su po prijavi došli na lice mesta i zatekli kuću starije gradnje u plamenu.

U njoj je navodno bio muškarac koji je stradao u vatrenoj stihiji. 

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt muškarca.

Na terenu su dva vatrogasna vozila. 

(Informer)

