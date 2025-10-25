ŽIV IZGOREO U POŽARU: Muškarac stradao u svojoj kući u Nišu
VELIKI požar u Paliluli u Nišu odneo je jutros oko 7.15 časova život muškarca.
Kako se navodi, vatrogasci su po prijavi došli na lice mesta i zatekli kuću starije gradnje u plamenu.
U njoj je navodno bio muškarac koji je stradao u vatrenoj stihiji.
Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt muškarca.
Na terenu su dva vatrogasna vozila.
(Informer)
