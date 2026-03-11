Ekonomija

PUTINOV SPECIJALAC TVRDI: Evropa će se suočiti sa najvećom energetskom krizom u istoriji

P. Đurđević

11. 03. 2026. u 14:28

DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev izjavio je danas da očekuje da će se Evropa suočiti sa energetskom krizom, "najvećom u svojoj istoriji".

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ ТВРДИ: Европа ће се суочити са највећом енергетском кризом у историји

Foto: Profimedia

- Sledeća prognoza: najveća energetska kriza u evropskoj istoriji, izazvana prethodnim strateškim greškama u energetskom sektoru i tvrdoglavošću (predsednice Evropske komisije) Ursule fon der Lajen - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X.

On je dodao da se sprema kriza đubriva, kao što je, kako je naveo, predvideo pre nedelju dana, nakon čega će, "uslediti kriza bezbednosti hrane", prenosi RIA Novosti.

- Pravljenje prognoza je lako kada se zasnivaju na podacima i trendovima - rekao je Dmitrijev.

Ranije je direktor Ruskog fonda za direktne investicije ocenio da će "rusofobi iz Evropske unije" morati da mole Rusiju za isporuke nafte, gasa i đubriva.

U intervjuu za RIA Novosti, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je napomenula da se zemlje Zapadne i Centralne Evrope suočavaju sa energetskim kolapsom zbog krize na Bliskom istoku i njenog uticaja na snabdevanje gorivom, "kome Evropljani više nemaju pristup".

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela je do praktičnog zastoja u plovidbi kroz Ormuski moreuz, što je navelo osiguravajuće kuće da povećaju premije i preispitaju pokriće.

Ovo je ključna ruta snabdevanja naftom i tečnim prirodnim gasom iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, koja pokriva približno 20 odsto globalnih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa.

(Tanjug)

