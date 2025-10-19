JEDNA OSOBA POVREĐENA: Lančani sudar na auto-putu ka Novom Beogradu
LANČANI sudar dogodio se večeras oko 19.20 na auto-putu u Beogradu u smeru ka Novom Beogradu.
Tri vozila su se sudarila kod Hitne pomoći i na tom delu puta došlo je do stvaranja gužve.
Jedna osoba je nakon sudara dobila uput da se javi u zdravstvenu ustanu, saznaje Tanjug.
Nije bilo obustave saobraćaja na ovoj deonici, ali se on odvijao usporeno.
