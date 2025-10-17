TREĆA ŽRTVA NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Još jedan putnik autobusa podlegao povredama
JOŠ jedna osoba je preminula nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Sremskoj Mitrovici kada se prevrnuo autobus koji je sleteo sa puta.
Vozaču koji je upravljao prevrnutom autobusu određeno je zadržavanje do 48 sati, prenose mediji.
Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal. Dve osobe su poginule na licu mesta.
Povređene su 83 osobe.
Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.
(Kurir)
Uskoro opširnije
