TREĆA ŽRTVA NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Još jedan putnik autobusa podlegao povredama

JOŠ jedna osoba je preminula nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Sremskoj Mitrovici kada se prevrnuo autobus koji je sleteo sa puta.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Vozaču koji je upravljao prevrnutom autobusu određeno je zadržavanje do 48 sati, prenose mediji.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal. Dve osobe su poginule na licu mesta.

Povređene su 83 osobe.

Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.

(Kurir)

Uskoro opširnije