PRONAĐEN MRTAV BELGIJANAC: Identifikovano beživotno telo kod Zvornika

POLICIJA u Zvorniku je, posle uviđaja, identifikovala beživotno telo pronađeno između Kula Grada i Diviča.

V Mitrić

Utvrđeno je da se radi o B.B.E. iz Republike Belgije, čiji je nestanak prijavljen juče oko 15,00 časova.e

DEžurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva BIJELjINA je naložio obdukciju, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjalici . Slijedi dostavljanje izveštaja o preduzetim merama i radnjama nadležnom tužilaštvu.