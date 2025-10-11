Nesreće

PRONAĐEN MRTAV BELGIJANAC: Identifikovano beživotno telo kod Zvornika

В Митрић

11. 10. 2025. u 17:41

POLICIJA u Zvorniku je, posle uviđaja, identifikovala beživotno telo pronađeno između Kula Grada i Diviča.

ПРОНАЂЕН МРТАВ БЕЛГИЈАНАЦ: Идентификовано беживотно тело код Зворника

V Mitrić

Utvrđeno je  da se radi o   B.B.E. iz Republike Belgije, čiji je nestanak  prijavljen juče oko 15,00 časova.e

DEžurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva BIJELjINA je naložio obdukciju, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjalici . Slijedi dostavljanje izveštaja o preduzetim merama i radnjama nadležnom tužilaštvu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal