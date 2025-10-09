KOBNA RASKRSNICA U CENTRU KIKINDE: Saobraćajna nesreća na uglu dve prometne ulice
U centru Kikinde, na uglu ulica Đoke Radaka i Vojvode Mišića, jutros se ponovo dogodila saobraćajna nesreća i to zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa.
Kako kažu u policiji, zbog neustupanja prvenstva prolaza sudarila su se dva putnička automobila, „pasat“ i „opel astra“. Povrede je zadobio vozač „opela“, jer je zbog jačine sudara automobilom udario u kuću. Njemu je ukazana pomoć u kikindskoj Opštoj bolnici.
- Saobraćajna nesreća prijavljena nam je rano ujutro, deset minuta pre šest sati. Do sudara je došlo zbog neustupanja prvenstva prolaza. Vozač „pasata“ išao je Ulicom Đoke Radaka i nije propustio „opel astru“, koja se kretala ulicom Vojvode Mišića, u pravcu pijace – saopšetno je iz policije.
Inače, na ovoj raskrsnici česti su sudari vozila, a najčešće se događaju zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa, i to, uglavnom, neustupanja prvenstva prolaza. I pre nedelju dana na istom mestu dogodila se identična nezgoda, kao i više puta ranije. Na sreću nije bilo poginulih ni teže povređenih učesnika u saobraćaju. Ovo je jedna od najprometnijih raskrsnica u Kikindi i osim automobila njome proleze i motociklisti i pešaci, jer se tu nalaze i nekoliko radnji: pekara, objekat brze hrane i prodavnica papirne galanterije i kućne hemije.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)