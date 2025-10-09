Nesreće

KOBNA RASKRSNICA U CENTRU KIKINDE: Saobraćajna nesreća na uglu dve prometne ulice

Рада Шегрт
Rada Šegrt

09. 10. 2025. u 13:51

U centru Kikinde, na uglu ulica Đoke Radaka i Vojvode Mišića, jutros se ponovo dogodila saobraćajna nesreća i to zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Foto: Viber grupa Ne brže od života

Kako kažu u policiji, zbog neustupanja prvenstva prolaza sudarila su se dva putnička automobila, „pasat“ i „opel astra“. Povrede je zadobio vozač „opela“, jer je zbog jačine sudara automobilom udario u kuću. Njemu je ukazana pomoć u kikindskoj Opštoj bolnici.

- Saobraćajna nesreća prijavljena nam je rano ujutro, deset minuta pre šest sati. Do sudara je došlo zbog neustupanja prvenstva prolaza. Vozač „pasata“ išao je Ulicom Đoke Radaka i nije propustio „opel astru“, koja se kretala ulicom Vojvode Mišića, u pravcu pijace – saopšetno je iz policije.

Inače, na ovoj raskrsnici česti su sudari vozila, a najčešće se događaju zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa, i to, uglavnom, neustupanja prvenstva prolaza. I pre nedelju dana na istom mestu dogodila se identična nezgoda, kao i više puta ranije. Na sreću nije bilo poginulih ni teže povređenih učesnika u saobraćaju. Ovo je jedna od najprometnijih raskrsnica u Kikindi i osim automobila njome proleze i motociklisti i pešaci, jer se tu nalaze i nekoliko radnji: pekara, objekat brze hrane i prodavnica papirne galanterije i kućne hemije.

