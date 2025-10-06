Nesreće

ZA VOLANOM KOLA, KAMIONA I NA BICIKLU PIJANI, BEZ DOZVOLE I POD DEJSTVOM DROGE :Policija u Subotici tokom vikenda isključila osam vozača

Ljiljana Preradović

06. 10. 2025. u 15:16

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja osmoro vozača zbog učinjenih težih saobraćajnih prekršaja.

FOTO:MUP

Policija u Subotici  zaustavila je   M. B. (62) koji je bez vozačke dozvole upravljao neregistrovanim „fijatom“ sa 1,70 promila alkohola u organizmu, kao i I. A. (36) i S. P. (60) koji su vozili „mercedes“ i teretno vozilo sa 2,06 i 1,38 promila alkohola.

Takođe, patrole su iz saobraćaja isključile i L. A. (22) koja je sa probnom vozačkom dozvolom vozila „punto“ sa 1,26 promila alkohola u organizmu.

U blizini centra grada, policija je zatekla S. P. (60) koji je upravljao biciklom sa 2,64 promila alkohola u organizmu, kao i B. R. (22) koji je bez vozačke dozvole i pod dejstvom marihuane upravljao „renoom''.

Saobraćajna policija u Bačkoj Topoli zaustavila je vozača „pola“ M. K. (52) i biciklistu I. K. (52) koji su vozili sa 1,46 i 1,34 promila alkohola u organizmu.

Svi vozači su zadržani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

