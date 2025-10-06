PREVRNUO SE ČAMAC NA DUNAVU KOD BAČKE PALANKE: Ima mrtvih, 11 ljudi završilo u reci
NOĆAS je došlo je do prevrtanja čamca sa više osoba na Dunavu u blizini Bačke Palanke odnosno na potezu ka Bačkom Novom Selu. Više osoba završilo je u vodi nakon prevrtanja. Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske.
Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske.
Kako se nezvanično saznaje, na čamcu koji je plovio Dunavom bilo je 11 državljana Kine.
Prema nezvaničnim informacijama najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvek traga.
Takođe, na licu mesta nalazi se Specijalistički tim rad i spasavanje na vodi Sektora za vanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad.
Na licu mesta nalaze se takođe i ekipe Hitne pomoći i policije.
Prema nezvaničnim informacijama još se traga za nekim od putnika sa čamca.
Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
(Blic)
