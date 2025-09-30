ZBOG TUČE NA SVADBI OGLASILO SE TUŽILAŠTVO U GORNJEM MILANOVCU: U toku je prikupljanje dokaza

TUŽILAŠTVO ispituje svedoke sa nedeljnog veselja, a ključan detalj u istrazi i video-snimci sa nadzornih kamera u hotelu gde se svadba i održala!

Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu oglasilo se povodom tuče na svadbi koja se dogodila pre dva dana u jednom hotelu u tom gradu.

- Povodom predmetnog događaja koji se dogodio dana 28.09.2025. godine u hotelu "Šumadija" u Gornjem Milanovcu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu još uvek nije formiran predmet, a dežurni javni tužilac je naložio Policijskoj stanici Gornji Milanovac prikupljanje potrebnih obaveštenja, uzimanje izjava od svih učesnika događaja, te prikupljanje medicinske dokumentacije za povređena lica, nakon čega će kvalifikovati eventualno krivično delo ili uputiti na podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a u vezi događaja koji se dogodio na svadbi nijedno lice nije privedeno, a bilo je postupanja Službe hitne pomoći Zdravstvenog centra Gornji Milanovac u cilju ukazivanja lekarske pomoći povređenim licima - navodi se u saopštenju OJT u Gornjem Milanovcu koje je dostavljeno Kuriru.

Video-snimci kao dokaz

Kako navodi naš izvor, incident se dogodio 28. septembra oko 22 sata u hotelu gde je bilo svadbeno veselje.

- Negde oko 22 sata došlo je do sukoba između gošće i mlade. Navodno, devojka je, iz za sada nepoznatog razloga, udarila mladu, a zatim se u sukob umešao mladoženja. Posle toga usledila je opšta makljaža u kojoj se nije znalo ko koga bije - navodi naš izvor i dodaje:

- Policija je obaveštena o incidentu i oni su na teren izašli zajedno sa ekipom Hitne pomoći. Međutim, tada je došlo do obračuna nekolicine gostiju sa lekarima iz Hitne pomoći koje su gurali i vukli.

Kako navodi naš sagovornik, policija je sačinila policijski zapisnik koji je predat Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu. Tokom dosadašnje istrage, kako nezvanično saznajemo, nekoliko osoba je saslušano, ali će i ostali gosti veselja morati da daju svoj iskaz. Takođe, uzeti su i video-snimci sa nadzorne kamere u hotelu koja je zabeležila svađu, a zatim i makljažu gostiju.

Inače, na stranici 192 isplivao je blurovan video-snimak sa svadbe na kojoj se može videti guranje i tuča gostiju, dok jedna žena leži na podu. Na pomenutom snimku može se videti i kako muzičari nisu prekinuli pevanje iako je došlo do tuče, što je izazvalo brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža.

(Kurir)