OGLASILO SE TREĆE TUŽILAŠTVO O UDESU DARKA LAZIĆA: Lake povrede

Slađana Matić

25. 09. 2025. u 12:31

TREĆE osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi sve potrebne informacije i dokaze u vezi udesa popularnog pevača Darka Lazića (34) sinoć oko ponoći kod isključenja za Beogradsku arenu na Novom Beogradu. Nakon toga će odlučiti da li ima elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

ОГЛАСИЛО СЕ ТРЕЋЕ ТУЖИЛАШТВО О УДЕСУ ДАРКА ЛАЗИЋА: Лаке повреде

Foto: p. Milošević, Novosti, Antonio Ahel/ATA images

Lazić se kod isključenja za “Beogradsku arenu” svojim "mrcedesom"  sudario sa autobusom GSP, kojim je upravljao R.M. (65).  Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić (35) zadobili su lake telesne povrede.

Po nalogu tužilaštva Uprava saobraćajne policije izvršila je  uviđaj saobraćajne nezgode i sačinila zapisnik i fotodokumentaciju, od učesnika događaja uzeti su krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, a treba još da izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.

 

