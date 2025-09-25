OGLASILO SE TREĆE TUŽILAŠTVO O UDESU DARKA LAZIĆA: Lake povrede
TREĆE osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi sve potrebne informacije i dokaze u vezi udesa popularnog pevača Darka Lazića (34) sinoć oko ponoći kod isključenja za Beogradsku arenu na Novom Beogradu. Nakon toga će odlučiti da li ima elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Lazić se kod isključenja za “Beogradsku arenu” svojim "mrcedesom" sudario sa autobusom GSP, kojim je upravljao R.M. (65). Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić (35) zadobili su lake telesne povrede.
Po nalogu tužilaštva Uprava saobraćajne policije izvršila je uviđaj saobraćajne nezgode i sačinila zapisnik i fotodokumentaciju, od učesnika događaja uzeti su krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, a treba još da izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)