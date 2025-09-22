PLAMEN PROGUTAO I STAN HASANA DUDIĆA: Žena (70) svećom izazvala požar u Ustaničkoj ulici
MESTO događaja se obezbeđuje policija.
Juče je u jednoj zgradi u Ustaničkoj ulici u Beogradu došlo do požara izazvanog paljenjem sveće.
Do incidenta je došlo u na spratu 15.
Obavljen je razgovor sa vlasnicom stana Zuhrom Jovanović (70) koja je izjavila da je u stanu upalila sveću, a koja je najverovatnije uzrok požara.
U stanu se niko nije nalazio osim nje i nema povređenih lica. Ista je kolima SHP prevezena na VMA jer je ista udahnula veću kolicinu dima.
Na lice mesta izašo je 6 vozila sa 30 vatrogasaca koji su lokalizovali požar.
Vatrogasci su morali da provale vrata stana u susedstvu vrata stana, vlasništvo estradnih umetnika Nataše Gluhović (53) i Hasana Dudića (68).
Kako oni ne žive u tim stanovima biće kontaktirani od strane uviđajne ekipe u jutarnjim časovima radi vršenja uviđaja.
(Informer)
