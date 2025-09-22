I ŽENE SU SUROVE KAD ČINE ZLOČINE: Primeri pokazuju - ravnopravne u brutalnosti sa muškarcima

PRESUDA Aldini Lakoti (40) iz Sjenice, koja je nedavno osuđena na najstrožu kaznu - doživotni zatvor, zbog ubistva svekrve Bajre Lakote (66) sa 121 ubodom noža, pokazala je da i žene prilikom izvršenja zločina mogu da budu i te kako surove i svirepe. Na to ukazuju i mnogobrojni primeri iz pravosudne prakse naše zemlje, gde su pojedine okrivljene dobile izuzetno visoke kazne.

Teodora Viktorović

U ovom trenutku, dok se čeka pravosnažnost Lakotine prvostepene presude, najduže će na robiji provesti Beograđanka Ana Filipović i to 37 godina. Ona je oglašena krivom zbog učešća u ubistvu trogodišnje ćerke Katarine Janković, koju je tukao i do smrti silovao emotivni partner Filipovićeve Mališa Jevtović 2005. godine.

Dve godine kasnije Okružni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je osudio Jevtovića na tadašnju maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Ana Filipović osuđena je na 37 godina zbog pomaganja u ovom monstruoznom zločinu.

Optužnica protiv ovo dvoje ljudi prepuna je stravičnih detalja. Mališa Jevtović odveo je devojčicu u Zvezdarsku šumu, gde ju je brutalno pretukao i silovao. Tokom ovog nezamislivog čina, majka je stajala u blizini, pušila cigaretu i čuvala stražu.

Nakon tog brutalnog napada, umesto da potraže hitnu medicinsku pomoć za dete u kritičnom stanju, oni su je odveli kući gde su je, prema navodima, ostavili da umire u teškim mukama dok su oni večerali. Tek kasnije su je, u besvesnom stanju, odveli u KBC "Zvezdara", tvrdeći da je pala sa kreveta. Lekari su odmah posumnjali u priču i alarmirali policiju.

Preminula u bolnici TEŠKA i dugogodišnja porodična netrpeljivost dovela je do brutalnog nasilja 2015. u centralnoj beogradskoj opštini, na Vračaru. Ubijene su dve žene, a slobodu je izgubila - treća. Glumica Teodora Viktorović (na slici), u svom stanu u Mileševskoj ulici, ubila je satarom majku i baku - Ljiljanu i Ivanku Đukić, zbog čega je pravosnažno osuđena na 20 godina zatvora. Viktorovićeva je prvobitno bila osuđena na 30 godina robije, ali je Apelacioni sud smanjio za jednu deceniju. Preminula je 2024. u bolnici u Požarevcu, tokom izdržavanja zatvorske kazne.

Dve godine manje od Filipovićeve iza rešetaka u Požarevcu, u jedinom, za sada, ženskom zatvoru u Srbiji, provešće Maja Bađukić iz Negotina. Prema presudi, avgusta 2019. godine ona i njen partner Davor Pernić ubili su četvoročlanu porodicu Kazimirović, u selu Jabukovac, kod Negotina.

Žrtve su bili Raja Kazimirović (72), njegova majka Dragica (93), sestra Ljubinka Oprikić (76) i sestričina Dragana Jozeljić (53). Motiv je koristoljublje, jer su čuli da porodica Kazimirović ima mnogo novca. Maja Bađukić je, posle dosta komplikovane istrage i suđenja, pravosnažno osuđena na 35, a Pernić na 37 godina zatvora. Tokom suđenja utvrđeno je da je optužena žena manipulisala svojim emotivnim partnerom, "koristeći njegovu zaljubljenost da ga nagovori na zločin".

Na višedecenijsku robiju osuđena je i Beograđanka Jelena Špagović. Ona je pravosnažno osuđena na 30 godina zatvora zbog brutalnog ubistva komšinice, penzionerke Majde Garović (80), juna 2019. godine. I ovde je bilo reči o koristoljublju, jer je mlada žena dugovala starici 2.500 evra.

Posle zločina, telo starice raskomadala je i pokušala da se otarasi tragova tako što je deo ostataka stavila u kofer, vozila ih do vikend-naselja Krčedin i zapalila. Sa mrtve penzionerke, kako se navodi u optužnici, Jelena Špagović je skinula zlatan lanac i prodala ga u jednoj zalagaonici.

Beograđanka Olivera Krsmanić bila je prva žena u Srbiji kojoj je, prvostepeno, bila izrečena maksimalna kazna od 40 godina robije. Ona je 2005. godine, sa samo 20 godina, ubila taksistu, inače bivšeg policijskog inspektora - Nezira Šišića. Tokom suđenja oslobođena je dela optužnice koji se odnosio na iznude, drogu i ubistvo radnika na benzinskoj pumpi. Na ponovljenom suđenju osuđena je na 15 godina zatvora, što je Apelacioni sud i potvrdio.