Nesreće

DEČAKA (12) UDARIO AUTOMOBIL: Jeziva saobraćajna nesreća u Jajincima

В.Н.

05. 09. 2025. u 19:35

NA mestu nesreće policija obavlja uviđaj, a okolnosti koje su dovele do obaranja pešaka biće naknadno utvrđene.

ДЕЧАКА (12) УДАРИО АУТОМОБИЛ: Језива саобраћајна несрећа у Јајинцима

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Jedan automobil je večeras oborio dečaka (12) na uglu ulica Vukašina Antića i Bulevara JNA u Jajincima. 

Prema prvim informacijama, do teške saobraćajne nesreće je došlo oko 19 časova, a dete je zadobilo teške povrede — povredu glave i prelom potkolenice. Ekipa Hitne pomoći odmah je intervenisala i prevezla dečaka u Urgentni centar.

Na mestu nesreće policija obavlja uviđaj, a okolnosti koje su dovele do obaranja pešaka biće naknadno utvrđene.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA O HAPŠENJU UBICE: Priveden Novosađanin osumnjičen da je izbo nožem muškarca ispred kafića na Detelinari
Hapšenja i istraga

0 0

POLICIJA O HAPŠENJU UBICE: Priveden Novosađanin osumnjičen da je izbo nožem muškarca ispred kafića na Detelinari

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopštio je MUP.

04. 09. 2025. u 22:53

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKO UPOZORENJE MEDVEDEVA: Tri zemlje povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije

VELIKO UPOZORENjE MEDVEDEVA: Tri zemlje povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije