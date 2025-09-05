DEČAKA (12) UDARIO AUTOMOBIL: Jeziva saobraćajna nesreća u Jajincima

NA mestu nesreće policija obavlja uviđaj, a okolnosti koje su dovele do obaranja pešaka biće naknadno utvrđene.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Jedan automobil je večeras oborio dečaka (12) na uglu ulica Vukašina Antića i Bulevara JNA u Jajincima.

Prema prvim informacijama, do teške saobraćajne nesreće je došlo oko 19 časova, a dete je zadobilo teške povrede — povredu glave i prelom potkolenice. Ekipa Hitne pomoći odmah je intervenisala i prevezla dečaka u Urgentni centar.

Na mestu nesreće policija obavlja uviđaj, a okolnosti koje su dovele do obaranja pešaka biće naknadno utvrđene.

(Telegraf)