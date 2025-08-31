FILMSKA POTERA NA GRANICI: Bosanac u BMW–u probio rampu, policija ga stigla tek kod Surčina
DRŽAVLjANIN BiH D. M. (1986) probio je rampu na prelazu Batrovci i bez zaustavljanja ušao na teritoriju Republike Srbije,, gde je posle policijske potere uhapšen na auto-putu kod Surčina.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine D. M. (1986) koji se sumnjiči da je noćas upravljajući automobilom "BMW" prošao kroz spuštenu kontrolnu rampu na Graničnom prelazu Batrovci i ušao na teritoriju Republike Srbije, gde je nakon policijske potere zaustavljen.
Osumnjičeni je, oko 2.45 časova, zaobišao kolonu putničkih vozila koja su čekala osnovnu graničnu proveru, prošao kroz spuštenu rampu i oštetio je, i bez zaustavljanja nastavio da vozi odbijajući, potom, u više navrata da stane na znak policijskih službenika, saopšteno je iz MUP-a.
D. M. koji se, takođe, automobilom prethodno nije zaustavio i na graničnoj kontroli na izlazu iz Hrvatske, zaustavili su i uhapsili na auto-putu u Surčinu pripadnici PU za grad Beograd. On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
Protiv njega biće podnete i prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o graničnoj kontroli i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
