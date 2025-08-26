UGAŠEN POŽAR KOD NOVOG SADA: Nema povređenih, goreo i napušteni salaš (FOTO)
Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, brzom i efikasnom reakcijom, lokalizovali su požar koji je danas oko 11 časova izbio između Kaća i Budisave kod Novog Sada.
U požaru nije bilo povređenih osoba.
Požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 metara kvadratnih.
Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, a vatrogasci-spasioci su pravovremenom intervencijom uspeli da spreče dalje širenje vatre.
U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca-spasilaca iz Novog Sada sa 4 vozila, 9 članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Novog Sada, Kovilja, Kaća i Budisave sa 4 vozila, kao i 4 cisterne Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" i 1 cisterna Rafinerije nafte Novi Sad.
