UGAŠEN POŽAR KOD NOVOG SADA: Nema povređenih, goreo i napušteni salaš (FOTO)

Zagorka Uskoković

26. 08. 2025. u 15:23

Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, brzom i efikasnom reakcijom, lokalizovali su požar koji je danas oko 11 časova izbio između Kaća i Budisave kod Novog Sada.

УГАШЕН ПОЖАР КОД НОВОГ САДА: Нема повређених, горео и напуштени салаш (ФОТО)

Foto: MUP

 U požaru nije bilo povređenih osoba.

Požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 metara kvadratnih.

Foto: MUP

 

Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, a vatrogasci-spasioci su pravovremenom intervencijom uspeli da spreče dalje širenje vatre.

U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca-spasilaca iz Novog Sada sa 4 vozila, 9 članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Novog Sada, Kovilja, Kaća i Budisave sa 4 vozila, kao i 4 cisterne Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" i 1 cisterna Rafinerije nafte Novi Sad.

Foto: MUP

 

