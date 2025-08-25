ČETIRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: POlicija u Subotici protekle nedelje izdala 679 prekršajnih naloga
NA području Policuijske uprave u Subotici, od 18. do 24. avgusta dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće tri osobe su lakše povređene dok je u sedam saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 41 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 679 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 16 vozača od kojih je za četiri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 22 intervencije.
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)