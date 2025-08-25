Nesreće

ČETIRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: POlicija u Subotici protekle nedelje izdala 679 prekršajnih naloga

Ljiljana Preradović

25. 08. 2025. u 14:19

NA području Policuijske uprave u Subotici, od 18. do 24. avgusta dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće tri osobe su lakše povređene dok je u sedam saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.

ЧЕТИРИ ВОЗАЧА ЗАДРЖАНА НА ТРЕЖЊЕЊУ: ПОлиција у Суботици протекле недеље издала 679 прекршајних налога

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 41 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 679 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 16 vozača od kojih je za četiri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 22 intervencije.

