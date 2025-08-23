TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD NIŠA: Tinejdžerki (18) hitno amputirana ruka
TRI turske državljanke teško su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu Pirot - Niš.
Do udesa je došlo u 6.20 sati kada je vozilo "Nisan" austrijskih registarskih tabiica kojim je upravljala pedesetpetogodišnja žena, iz još neutvrđenih razloga krećući se u pravcu Beograda, udarilo u nadvožnjak a zatim sletelo u jarak kraj puta.
Tom prilikom osim žene koja je vozila, povređene su i njene saputnice stare 29 i 18 godina. Najteže povrede ja zadobila osamnaestogodišnjakinja kojoj je u niškom Univerzitetskom kliničkom centru amputirana ruka.
Tokom trajanja uviđaja nije bilo obustave saobraćaja, obavešteno je nadležno tužilaštvo. Za sada nema zvaničnih informacija šta je uzrok nezgode ali se najverovatnije radi o umoru žene koja je upravljala "Nisanom".
(Informer)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN U UDESU NA PUPINOVOM MOSTU: Prevezen u KBC Bežanijska kosa
23. 08. 2025. u 08:28
ZADOBILA TEŠKE POVREDE GLAVE I NOGU: Automobil pokosio tinejdžerku (17) na Petlovom brdu
22. 08. 2025. u 17:03
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)