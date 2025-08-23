TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD NIŠA: Tinejdžerki (18) hitno amputirana ruka

TRI turske državljanke teško su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu Pirot - Niš.

Do udesa je došlo u 6.20 sati kada je vozilo "Nisan" austrijskih registarskih tabiica kojim je upravljala pedesetpetogodišnja žena, iz još neutvrđenih razloga krećući se u pravcu Beograda, udarilo u nadvožnjak a zatim sletelo u jarak kraj puta.

Tom prilikom osim žene koja je vozila, povređene su i njene saputnice stare 29 i 18 godina. Najteže povrede ja zadobila osamnaestogodišnjakinja kojoj je u niškom Univerzitetskom kliničkom centru amputirana ruka.

Tokom trajanja uviđaja nije bilo obustave saobraćaja, obavešteno je nadležno tužilaštvo. Za sada nema zvaničnih informacija šta je uzrok nezgode ali se najverovatnije radi o umoru žene koja je upravljala "Nisanom".

