TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD NIŠA: Tinejdžerki (18) hitno amputirana ruka

В.Н.

23. 08. 2025. u 13:58

TRI turske državljanke teško su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu Pirot - Niš.

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА КОД НИША: Тинејџерки (18) хитно ампутирана рука

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Do udesa je došlo u 6.20 sati kada je vozilo "Nisan"  austrijskih registarskih tabiica kojim je upravljala pedesetpetogodišnja žena, iz još neutvrđenih razloga krećući se u pravcu Beograda, udarilo u nadvožnjak a zatim sletelo u jarak kraj puta. 

Tom prilikom osim žene koja je vozila, povređene su i njene saputnice stare 29 i 18 godina. Najteže povrede ja zadobila osamnaestogodišnjakinja kojoj je u niškom Univerzitetskom kliničkom centru amputirana ruka. 

Tokom trajanja uviđaja nije bilo obustave saobraćaja, obavešteno je nadležno tužilaštvo. Za sada nema zvaničnih informacija šta je uzrok nezgode ali se najverovatnije radi o umoru žene koja je upravljala "Nisanom".

(Informer)

