IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO DEVET VOZAČA, A JEDAN ZADRŽAN NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 367 prekršaj

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 14. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 367 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Foto: Instagram/ MUP

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno devet cozača i dva vozila, a zadržan je jedan vozač, jer je vozio pod dejstvom alkohola. On će biti priveden sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se dve saobraćajne nesreće.