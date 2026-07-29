POSLE SUSRETA SA TRAMPOM ZELENSKI MENJA PLOČU: Povratak Krima sada nije prioritet, traži 300 patriota
VLADIMIR Zelenski izjavio je da trenutno ne nastoji da ponovo uspostavi kontrolu nad Krimom, ali je poručio da bi se tom pitanju moglo vratiti u budućnosti.
On je to rekao u intervjuu za američku televiziju Fox News, u razgovoru sa voditeljem Šonom Henitijem, koji ga je upitao da li je Krim, koji je 2014. godine ušao u sastav Rusije, „ponovo na stolu“ s obzirom na to da Kijev i dalje odbija teritorijalne ustupke.
-To je šteta, ali ne. Ili, bar za sada, ne. Videćemo, ne znam, odgovorio je Zelenski.
On je dodao da je Krim i dalje „veoma važan“ za Ukrajinu, ali je istakao da je trenutno važnije „ne gubiti ljude“.
ZELENSKI TRAŽI OD SAD 300 RAKETA "PATRIOT"
Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski tražio je tokom posete Vašingtonu 300 raketa "patriot" za odbranu enrgetskih objekata tokom zime, prenose američki mediji.
sputnikportal.rs
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