Leskovčanin uhapšen zbog droge: Policija pronašla marihuanu na parceli u Lebanu
Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su J.Z.(30) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policija je saopštila da su njeni pripadnici, na parceli u okolini Lebana, pronašli paket sa sa 124,5 grama marihuane i vagicu za precizno merenje, sa tragovima droge, koje je, kako se sumnja, uhapšeni muškarac tu skrivao.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
