Leskovčanin uhapšen zbog droge: Policija pronašla marihuanu na parceli u Lebanu

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su J.Z.(30) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

I. Mitić

Policija je saopštila da su njeni pripadnici, na parceli u okolini Lebana, pronašli paket sa sa 124,5 grama marihuane i vagicu za precizno merenje, sa tragovima droge, koje je, kako se sumnja, uhapšeni muškarac tu skrivao.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.