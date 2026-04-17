Hapšenja i istraga

Leskovčanin uhapšen zbog droge: Policija pronašla marihuanu na parceli u Lebanu

Игор Митић
Igor Mitić

17. 04. 2026. u 14:52

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su J.Z.(30) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Лесковчанин ухапшен због дроге: Полиција пронашла марихуану на парцели у Лебану

Policija je saopštila da su njeni pripadnici, na parceli u okolini Lebana, pronašli paket sa sa 124,5 grama marihuane i vagicu za precizno merenje, sa tragovima droge, koje je, kako se sumnja, uhapšeni muškarac tu skrivao.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Napustiću stan sa decom čim dođe Marko: Oglasila se Marija Bulat nakon nasilja koje je doživela - Više ne vidim izlaz iz ovoga

