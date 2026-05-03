Krvavi pir u "Ribnikaru" bez odgovora zašto: Tri godine od masakra zbog kog je plakala cela Srbija (FOTO)

NjIH sedam bi danas bili u srednjoj školi, u drugom razredu, a dve devojčice u osmom. Čuvar bi i dalje nadgledao svakodnevni dolazak i odlazak školaraca.

Svi su, međutim, sumanutom odlukom dečaka iz školske klupe ostali na hladnom podu "Ribnikara". U dva minuta su zaustavljeni u daljem grabljenju znanja, razvijanju raskošnih talenata, sportskim nadmetanjima, svojim snovima, maštanjima, planovima i željama. U ta dva minuta pucnjave njihove porodice večno su ranjene.

Tri godine je prošlo od masakra u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Dečak Kosta, koji je tada imao 13 godina došao je posle prvomajskih praznika u sredu 3. maja 2023. godine u školu sa dva očeva pištolja i 92 metka. Ubio je prvo školskog čuvara Dragana Vlahovića.

Porodice žrtava smatraju da su problemi u kući Kecmanovića

bili Kostin okidač

A onda Anu Božović (11), Bojanu Asović (11), Sofiju Negić (13), Katarinu Martinović (13), Maru Anđelković (13), Andriju Čikića (14), Adrianu Dukić (13), Emu Kobiljski (13) i Angelinu Aćimović (14). Ranio je teško nastavnicu istorije Tatjanu Stevanović i još pet učenika iz svog razreda 7/2. Koristio je samo jedan pištolj i iz njega ispucao 54 metka.

Zašto je to uradio, zašto je pucao u drugare iz razreda, zašto je pucao i u devojčice mlađe od sebe koje nije poznavao, otkuda mu poriv da ispolji toliku agresiju sa tako strašnim posledicama, za ove tri godine nije u potpunosti razjašnjeno.

Kosta je na suđenjima rekao da je to učinio jer se osećao odbačenim. Međutim, kada bi ga pitali da li mu je neko od te dece nešto nažao učinio, loše rekao, odgovorio bi da nije. Na pitanje zašto je onda u njih pucao, odgovarao je da nije gledao u koga puca. Svi njegovi odgovori su bili kratki, šturi, od dve-tri reči, sa velikim pauzama. Ništa nije detaljno objašnjavao.

Kada se mozaik njegovih odgovora sklopi dobija se slika da mu je na internetu "iskočio" dokumentarni film "Kolumbajn", pa ga je odgledao. Tu ga je nešto privuklo i počeo je da istražuje psihopate. Mislio je tada da je vrlina biti hladan i bez emocija. Zbog toga je dobio ideju da i on počini sličan zločin i dva meseca je istraživao sve oko toga na internetu. Inače, u srednjoj školi Kolumbajn u SAD 20. aprila 1999. godine u gradiću Litlton u Koloradu dvojica učenika ubila su 13 osoba, mnogo njih ranila i na kraju počinila samoubistvo.

Osećao se da je odbačen, na suđenju rekao da nije gledao u koga ispaljuje hice

Kosta je tako isplanirao i svoj zločin. Znao je da otac ima pištolje u kući, a tri puta ga je vodio u streljanu da vežba pucanje, gde ga je vlasnik streljane učio da puca ne samo iz vazdušnog, nego i iz vatrenog pištolja. Prvog maja bio je sam u kući i tražio gde bi moglo da bude oružje, a našao ga je u hodniku u ormaru u crnom rancu iza peškira.

Izvadio je iz ranca kutiju za prenos oružja i lako otkrio šifru. Uzeo je pištolje i metke i sakrio u svoj školski ranac. Gledajući uputstvo na internetu napravio je i četiri "molotovljeva koktela" i njih sakrio u ranac. Dva dana kasnije uputio se u školu namerno kasneći na prvi čas, da bi bio siguran da su sva deca došla.

Bez pravih pouka SOCIOLOG prof. dr Vladimir Vuletić kaže za naš list da se posle zločina u "Ribnikaru", nažalost, ništa u društvu nije promenilo.

- Trebalo je da se zapitamo na koji način vaspitavamo decu i kuda to vodi. Sa tim je društvo moralo da se suoči, ali pokušaj politizovanja te situacije odvojio nas je od suštine. Taj tragičan događaj dugo ćemo pamtiti, ali nismo kao društvo izvukli adekvatne pouke i nismo se kako treba poneli prema tom događaju i njegovim uzrocima, jer su neki pokušali da iz toga izvuku dnevno-političku korist - kazao je dr Vuletić.

Policiji se prijavio rekavši da je psihopata i da je ubio više osoba

Tako naoružan seo je na klupu i još koji trenutak se razmišljao i mislio da pozove majku, ali je odustao. U tom momentu mu je prišao Dragan Vlahović i rekao: "Kosta, zašto sediš tu, idi na čas". Kada se okrenuo, dečak je izvadio pištolj i u leđa mu ispucao 16 metaka. Kazao je da je to učinio, jer ga je video kao pretnju. Onda je krenuo u krvavi pir i ubio dve dežurne devojčice i treću, koja je izašla iz toaleta da vidi šta se dešava.

Nakon toga ušao je u kabinet istorije, gde je bio njegov razred na času i sa vrata pucao u nastavnicu, a onda redom u koga je stigao. Neki projektili su bili neverovatno precizni. Kosta je na veštačenju tvrdio da se tih momenata ne seća. Na kraju je iskočio kroz prozor u dvorište škole, ostavio pištolj na stepeništu i pozvao policiju.Rekao je kako se zove, da je ubio više osoba u školi, da je psihopata i da je smatrao ispravnim da se prijavi.

Kosta čitav dan čita knjige, Dostojevskoj i ruske klasike

Ovaj dečak je od tog dana u dečijoj neuropsihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Nikome nije dozvoljeno da ga posećuje, osim lekarima. Po ceo dan čita knjige, a poslednjih meseci Dostojevskog i ostale ruske klasike.

Kosta je izjavljivao i da je sada zreliji, da drugačije shvata odnos dece prema njemu i da ga nisu odbacila tada kada je planirao ubistvo. Kazao je i da sada razume majčine postupke, koje je u to vreme doživljavao kao pritisak. Upravo zbog tih pritisaka porodice žrtava smatraju da su se porodični problemi iz kuće Kecmanovića prelili na okolinu i bili Kostin okidač da počini masakr.

Sudski postupak zatvoren za javnost, što otežava suočavanje društva sa događaje

Njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović sudi se u Višem sudu u Beogradu u krivičnom postupku za zanemarivanje deteta, za šta je maksimalna kazna tri godine zatvora, a ocu i za teško delo protiv opšte sigurnosti, gde je kazna od dve do 12 godina zatvora. On se sve ovo vreme nalazi u pritvoru.

Otac Vladimir u pritvoru, majka Miljana se brani sa slobode

Majka Miljana živi sa ćerkom (13) i brani se sa slobode. Oni su pre godinu i po dana bili osuđeni prvostepeno na maksimalne kazne, ali je ta presuda ukinuta i sada im se ponovo sudi. Na ovom suđenju Kosta je, inače, dva puta saslušavan kao svedok.

Krivični postupak je od početka zatvoren za javnost, tako da je i to razlog zašto mnoge stvari vezane za ovaj zločin koji je žestoko traumatizovao celo naše društvo, nisu adekvatno razmotrene i objašnjene u javnosti, kako bi se svi osvestili i radili na preventivi da se slične tragedije više ne dogode.

Protiv Kostinih roditelja prvostepeno je okončano i pet parničnih postupaka u Višem sudu u Beogradu i oni svim porodicama ubijenih i ranjenih, koji su ih tužili, treba da plate ukupno oko 2,5 miliona evra odštete za pretrpljenu bol. Njihova imovina je blokirana i ne mogu da je otuđe. Ovi predmeti su po žalbama Kecmanovića u Apelacionom sudu i uskoro bi mogle da se očekuju i prve drugostepene odluke.

ANĐELKO AĆIMOVIĆ, OTAC UBIJENE ANGELINE: Imali smo dragulje u kućama

ANĐELKO Aćimović, otac ubijene Angeline, za "Novosti" ističe da posle tri godine postoji određeni oporavak porodica čija su deca ubijena, ali da je on jako spor i turbulentan, jer se stres i tuga stalno vraćaju kao bumerang.

- To vraćanje na tragediju uvek nam donosi pitanje - zašto i da li je moguće da se to nama desilo? Prisutno je još i preispitivanje lične odgovornosti i da li se to moglo sprečiti. Da li je neko mogao nešto da učini da se to ne dogodi? Posle korone bila je mala komunikacija među roditeljima, a odnosi sa školom slabiji i nije se razgovaralo o problemima - kazao nam je Aćimović.

On ukazuje da su se u tom periodu deca vezala za kompjutere i telefone i jače "navukla" na digitalni svet, što je bio slučaj i sa ubicom njihove dece.

- Odnos prema tragediji nam je isti, ali verujem da svaka porodica sada shvata kakve smo dragulje imali u kućama. U svakodnevici ne obraćate pažnju na detalje, kako su oni bili talentovana deca, nadarena, sjajna generacija u školi, a sada kada ih nema to vidite. Vidim da svako od nas na razne načine pokušava da pomogne porodici, da smanje svakodnevnu tugu, neko promeni i mesto života, ali to ne pomaže, jer misli ne možete sakriti ili skloniti - kaže Aćimović.

Što se tiče krivičnog sudskog postupka protiv Kecmanovića, Angelinin otac ističe da u razumnom vremenu očekuje osuđujuću presudu, jer dokazi idu u prilog zaključka da su oni krivi za smrt njihove dece.

- Glavni uzrok ove tragedije je uticaj interneta i digitalnog trovanja dece, koja su zaražena tim virusom i gube kompas i gde je mentalno bolestan ubica imao dugotrajan pristup nasilnim igricama, a roditelji su to sve znali i zanemarili. Naše društvo nije dovoljno tome posvetilo pažnju, da se radi na zaštiti dece i da roditelji imaju veću odgovornost - kazao je Anđelko Aćimović.