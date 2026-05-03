Teška nesreća na Novom Beogradu: Sudarili se autobus i automobil, žena ozbiljno povređena
NA uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti na Novom Beogradu jutros u 4.00 sata sudarili su se autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća i putničko vozilo, pri čemu su povređene dve osobe, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Žena starosti 55 godina zadobila je prelom ključne kosti i ona je sa teškom povredom prevezena u KBC Zemun, a muškarac starosti oko 25 godina, koji je bio u automobilu, zadobio je lakše povrede, ali je i on prevezen u istu bolničku ustanovu na dijagnostiku.
U 3.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda kod motela "Hiljadu ruža" na Avalskom putu, u kojoj su lakše povređene dve osobe, koje nisu vožene u zdravstvene ustanove već su medicinski sanirane na licu mesta.
Protekle noći ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 101 put, od čega 14 puta na javnim mestima.
Prema rečima dežurnog lekara, za pomoć su se javljali samo hipertenzičari i kardiološki pacijenti.
(Tanjug)
