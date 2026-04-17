Akcija na suzbijanju sive ekonomije: Prodavao tehničku robu preko interneta i dostavljao brzom poštom

UHAPŠEN je J.Đ. (31) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Ovu akciju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, izveli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Prokuplju.

Sumnja se da je on nabavio različitu tehničku robu u vrednosti više od 4.000.000 dinara koju je prodavao putem društvenih mreža i dostavljao kupcima brzom poštom, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.