PRVE REČI KAJMAKOSKOG NAKON OTMICE: Evo šta je rekao pre nego što je odveden u bolnicu
SINOĆ je u Beogradu otet pevač Daniel Kajmakoski. Otmica se dogodila u blizini Beton hale, gde je pevač nastupao, a Mladen Mijatović je izneo sve detalje i otkrio šta mu je pevač rekao poručio pre nego je odveden na pregled.
Operativci UKP-a i PU za grad Beograd, uz podršku SAJ-a, Žandarmerije, SSK-a, SBPTE-a, USP-a, UZT-a i Policijske brigade, spasili su sinoć pevača Daniela Kajmakoskog (43) iz ruku otmičara.
- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su međusobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi ga oslobodili, uz pretnju da se ispred njegovog stana nalaze saučesnici koji ce pretnju sprovesti u delo - rekao je nakon što je odveden u bolnicu na pregled, otkrio je Mladen Mijatović.
Otmičari hteli da traže otkup
Kako saznaje "Blic", do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u kom je pevao.
Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana, sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice.
Policija je u redovnoj kontroli dala znak da stanu, međutim oni to nisu uradili, pa je krenula potera za njima.
Kod Rume na skretanju udaraju u bankinu. Tada su otmičari bežali od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.
Prema saznanjima, namera je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup.
I dalje se traga za otmičarima.
