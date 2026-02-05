UHAPŠEN ŠIPTARSKI TERORISTA: Komandant mu bio Haradinaj, a "pao" je na Batrovcima
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su lice zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (1980) iz Peći, zbog postajanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa.
On se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke vojske Kosova - Operativna zona Dukađini, najpre prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmerenim na pripadnike MUP Republike Srbije i Vojske Jugoslavije. On je kao pripadnik te grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakriranju policijskih službenika.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine - navodi u saopštenju ministar policije Ivica Dačić.
Preporučujemo
VENECUELA KAO PRESEDAN: Medvedev o kraju američke hegemonije
05. 02. 2026. u 17:14
PAO ŠVERCER IZ VRANjA : Zaplenjena veća moličina cigareta i rezanog duvana
04. 02. 2026. u 14:38
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)