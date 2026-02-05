Hapšenja i istraga

UHAPŠEN ŠIPTARSKI TERORISTA: Komandant mu bio Haradinaj, a "pao" je na Batrovcima

05. 02. 2026. u 20:18

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su lice zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Foto: MUP

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (1980) iz Peći, zbog postajanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa.

On se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke vojske Kosova - Operativna zona Dukađini, najpre prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmerenim na pripadnike MUP Republike Srbije i Vojske Jugoslavije. On je kao pripadnik te grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakriranju policijskih službenika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine - navodi u saopštenju ministar policije Ivica Dačić.

