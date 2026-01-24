POSVAĐAO SE SA DEVOJKOM, PA SEBI ZARIO NOŽ U STOMAK: Drama u Kaluđerici
U NASELjU Kaluđerica, preksinoć oko jedan sat iza ponoći, došlo je do dramatičnog incidenta u kojem je četrdesetogodišnji D.G. zadobio ubodnu ranu u predelu stomaka.
On je na lice mesta prevezen kolima Hitne pomoći, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć.
Prema saznanjima iz istrage, ranjavanju je prethodila oštra verbalna rasprava između D.G. i njegove devojke. U rastrojstvu izazvanom svađom, muškarac je dograbio kuhinjski nož i, prema sopstvenom priznanju, sam sebi naneo povredu.
Policija proverava iskaze partnera
Pripadnici policije odmah su obavili razgovor sa devojkom koja je bila prisutna u kući u trenutku incidenta.
- Ona je potvrdila policiji da su se žučno svađali, nakon čega je D.G. uzeo sečivo i zario ga sebi u stomak. Nakon što su lekari u Urgentnom centru sanirali ranu, D.G. je otpušten na kućno lečenje - kaže naš sagovornik.
Iako su i muškarac i njegova devojka dali podudarne iskaze o tome da je reč o samopovređivanju, policija će detaljno ispitati sve okolnosti i proveriti materijalne tragove kako bi se zvanično potvrdili ovi navodi.
Slučaj je okarakterisan kao nesrećni događaj nakon porodične rasprave, a dalja istraga će utvrditi sve relevantne činjenice
(Telegraf.rs)
