POZNATO KO JE UHAPŠEN U NOVOM PAZARU: Pobegao iz kosovskog zatvora, dosije kao ruski roman (FOTO)

Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 17:32

JUTROS je u Novom Pazaru uhapšen Đorđe Radomirović (34) koji se nalazio na Interpolovoj poternici nakon bekstva iz zatvora u Severnoj Mitrovici na Kosovu i Metohiju.

Foto printsrkin MUP

On je tada služio kaznu zbog ubistva Mirka Vulovića (30) i ranjavanja njegovog rođenog brata.

Tzv. kosovska policija, obavestila je javnost da je opasan muškarac, Đorđe Radomirović (34) iz Novog Pazara, pobegao iz zatvora u Severnoj Mitrovici 7. avgusta oko 15.45. Oni su tom prilikom apelovali na građane da u slučaju da ga vide, odmah obaveste policiju.

Skoro 4 meseca kasnije, begunac Đorđe Radomirović, uhapšen je u policijskoj akciji u rodnom Novom Pazaru.

Prema nezvaničnim saznanjima, Radomirović je jutros uhapšen zbog nasilničkog ponašanja i ilegalnog posedovanja oružja.

 

JEDNOG BRATA UBIO, DRUGOG RANIO

Podsećanja radi, Radomirović je 2014. godine ispred kafića „Tajm" u Lešku kod Leposavića pucao na braću Mirka (30) i Mladena Vulovića (29). On je tada ušao u kafić, odmah isključio muziku i upitao: "Ko sme da je ponovo pusti?". Kada su vlasnici pokušali da ga smire, pozvao ih je da "izađu i popričaju", a potom izvadio pištolj i ispalio više metaka u njih dvojicu. Stariji Vulović (30) je preminuo na putu za bolnicu, a mlađi brat je teško ranjen u grudi, ali se nalazio van životne opasnosti i uspeo je da pukom srećom - preživi.

Foto KPS

IMAO PUN DOSIJE SA 22 GODINE

Radomirović je sa samo 22 godine imao debeo dosije u policiji u Novom Pazaru. Počeo je s tučama i krađama, a potom i oružanim pljačkama. U Novom Pazaru je, kako se sumnja, preteći pištoljem opljačkao nekoliko radnji i poštu, a kad je pušten iz pritvora, usred dana je sa saučesnicima upao u jednu banku i iz nje oteo oko 200.000 dinara.

Potom je pobegao u obližnji Leposavić. Tamo je opljačkao benzinsku pumpu, ali upravo kad je tzv. kosovska policija planirala hapšenje, počinio je ubistvo u Lešku.

 

NAKON NjEGOVOG BEKSTVA POJAČANE MERE BEZBEDNOSTI

Policija je nakon njegovog bekstva pojačala mere bezbednosti i postavila kontrolne punktove širom severa Kosova, uključujući i specijalne jedinice sa psima tragačima. Apeluje na građane da budu oprezni, da ostanu mirni i da sve informacije o mogućem kretanju odbeglog osuđenika prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Prema dostupnim podacima, Đorđe Radomirović je rođen 25.jula 1991. godine u Novom Pazaru.

On je državljanin Srbije i ima prijavljenu adresu u selu Dolac u Novom Pazaru.

Prema dostupnim podacima, Radomirović ima tetovaže na levoj ruci, stomaku u leđima. Ožiljke ima na glavi i desnoj ruci.

Visok je 180 centimetara, težak 92 kilograma i ima braon boju kose i očiju, saopšteno je ranije iz tzv. kosovske policije.

ČETVORO SLUŽBENIKA SUSPENDOVANO

Zbog ovog incidenta, Kosovska korektivna služba je suspendovala direktora pritvorskog centra, jednog višeg nadzornika i dvojicu korektivnih službenika.

Interna istraga je pokrenuta, a iz službe poručuili su da će „preduzeti sve potrebne mere u skladu sa važećim zakonodavstvom“.

Do okončanja istrage, suspendovani ostaju van dužnosti.

 

OSTALO MU JOŠ TRI GODINE I SEDAM MESECI ROBIJE

Đorđe Radomirović je izdržavao kaznu od 14 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva i pokušaja ubistva, od kojih mu je do isteka ostalo još tri godine i sedam meseci. Navodno, bio je kategorizovan kao zatvorenik sa "naprednim statusom" i nalazio se među onima koji su ispunjavali uslove za potencijalno uslovno puštanje na slobodu.

U trenutku bekstva, nalazio se u radioničkom prostoru pritvorske ustanove, gde je bio angažovan na radu. Korektivna služba je navela da su odmah po konstataciji njegovog izostanka aktivirane sve unutrašnje operativne procedure, te su tada obaveštene nadležne bezbednosne institucije.

(Informer.rs)

