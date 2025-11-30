DROGA U „PEŽOU“: Policija u Kraljevu zaplenila 400 grama kanabisa

ZBOG sumnje da je (pre)prodavo drogu, pripadnici Ministastva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.V.(30) iz ovog grada.

PU Kraljevo

Policija je u putničkom automoblu „pežo“ kod putnika S.V. pronašla i zaplenila kesicu sa više od 400 grama kanabisa, namenjenog, kako se sumnja, daljoj prodaji, kao i vagicu za precizno merenje.

PU Kraljevo

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.