Hapšenja i istraga

SKANDAL: Kod blokadera pronađen arsenal oružja, zatim pušten na slobodu (FOTO)

Novosti online

27. 11. 2025. u 16:06

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u stanu Milankov Zorana iz Sefkerina, pronašli su i oduzeli četiri „kalašnjikova“, jedan poluautomatski snajper „Dragunov“, automat „Tompson“, malokalibarsku pušku sa snajperom, pištolj, više okvira za puške i pištolj, kao i preko hiljadu metaka različitog kalibra.

Foto: Policija Pančevo

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, ali će se proces voditi u otežavajućim okolnostima.

Foto: Policija Pančevo

Zamenik višeg javnog tužioca u Pančevu Aleksandar Dedaucić doneo je skandaloznu odluku da ne dozvoli ni 48 sati zadržavanja za osumnjičenog. Odmah ga je pustio na slobodu, jer „nema osnova“, kao da je ovo neki sitan prekršaj.

Foto: Policija Pančevo

Javnost je zbog ove odluke Dedaucića višestruko uznemirena. Milankov je aktivan i u blokaderskim grupama, na ulicama, pa postoji sumnja da je ovo oružje hteo i da upotrebi, da počini krivično delo nasilno menjanje ustavnog poretka oružanom pobunom.

Foto: Фото: Полиција Панчево

(Informer)

