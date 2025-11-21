PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SRBINA: Navodno učestvovao u neredima u Zvečanu

TUŽILAŠTVO u Prištini podiglo je danas optužnicu protiv Lj.M. pod sumnjom da je navodno počinio krivična dela napad na službeno lice i učešće u masi koja vrši krivično delo i huliganizam.

Prema navodima optužnice Lj.M. se tereti da je 29. maja 2023. godine tokom protesta Srba u Zvečanu, u saučesništvu sa drugim okrivljenima, upotrebom nasilja, napao i ozbiljno pretio vojnicima mirovne misije KFOR-a.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, nasilje je prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu na vozilima KFOR-a i tzv. kosovske policije.

Do protesta na severu AP KiM došlo je nakon što je tzv. kosovska policija 25. maja 2023. godine nasilno uvela u zgrade opština albanske gradonačelnike izabrane na izborima koje su Srbi bojkotovali.

