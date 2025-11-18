PRONAĐENI JEZIVI SNIMCI DECE NA NJIHOVIM KOMPJUTERIMA! Srpska policija, u sklopu međunarodne akcije, identifikovala 7 osoba širom zemlje
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovali su u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu "Mozaik 2025", koja je sprovedena u saradnji sa policijama sedam zemalja regiona (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Albanija, Mađarska i Crna Gora) i koordinirana u okviru Evropske platforme za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala – EMPACT.
U saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Jagodini, u junu 2025. godine, podneto je sedam krivičnih prijava protiv sedam lica sa teritorije Republike Srbije, i to: M. M. (2002) iz Sremske Mitrovice, N. I. (2006) iz Beograda, G. I. (1960) iz Pančeva, G. P. (1961) iz Novog Sada, M. K. (1994) iz Kragujevca, M. V. (1996) iz Beograda i M. U. (2002) iz Jagodine.
Osumnjičeni se terete da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, tako što su u dužem vremenskom periodu putem interneta preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale seksualnim iskorišćavanjem dece.
Pretresima stanova i drugih prostorija kod svih osumnjičenih, na računarima i elektronskoj opremi pronađeni su brojni foto i video materijali nastali seksualnom eksploatacijom dece, uključujući i sadržaje koji prikazuju najteža krivična dela nad maloletnim licima.
Iako je "Mozaik 2025" međunarodna akcija u kojoj su učestvovale brojne evropske policije, rezultati ostvareni u Republici Srbiji predstavljaju jedan od najznačajnijih segmenata operacije, potvrđujući visok stepen profesionalnosti, tehničkih kapaciteta i rešenosti Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala da otkrije, dokumentuje i procesuira počinioce najtežih oblika seksualne eksploatacije dece.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da će nastaviti intenzivan rad na zaštiti dece u digitalnom okruženju, kao i na jačanju saradnje sa međunarodnim partnerima u cilju brzog otkrivanja i hapšenja počinilaca.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
POŽARU U ŽELEZNIKU: Stan izgoreo do neprepoznatljivosti zbog upaljene cigarete?
19. 11. 2025. u 10:20
TINEJDžER SAV IZLOMLjEN PRIMLjEN U URGENTNI: Doživeo horor kod Ostružnice
19. 11. 2025. u 08:46
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)