U "MERCEDESU" PIŠTOLJI I MUNICIJA: Na graničnom prelazu Bezdan uhapšen državljanin Nemačke , osumnjičen za nelegalbno oružje

POLIDIJA u Somboru uhapsila je nemačkog državljanina R.K.D. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto Shutterstock

Policijski i carinski službenici su, juče, na Graničnom prelazu Bezdan, prilikom pregleda vozila marke „mercedes“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli startni pištolj sa sedam metaka u okviru, startni revolver sa šest metaka, kao i puščani metak nepoznatog kalibra.

R. K. D. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.