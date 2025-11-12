Hapšenja i istraga

U "MERCEDESU" PIŠTOLJI I MUNICIJA: Na graničnom prelazu Bezdan uhapšen državljanin Nemačke , osumnjičen za nelegalbno oružje

Ljiljana Preradović

12. 11. 2025. u 14:21

POLIDIJA u Somboru uhapsila je nemačkog državljanina R.K.D. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

У МЕРЦЕДЕСУ ПИШТОЉИ И МУНИЦИЈА: На граничном прелазу Бездан ухапшен држављанин Немачке , осумњичен за нелегалбно оружје

Foto Shutterstock

Policijski i carinski službenici su, juče, na Graničnom prelazu Bezdan, prilikom pregleda vozila marke „mercedes“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli startni pištolj sa sedam metaka u okviru, startni revolver sa šest metaka, kao i puščani metak nepoznatog kalibra.

R. K. D. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

