Hapšenja i istraga

U STANU MARIHUANA, VAGA I NOVAC: U Vrbasu uhapšen osumnjičeni za trgovinu narkoticima

Ljiljana Preradović

16. 10. 2025. u 15:12

MEŠTANINA Vrbasa F. Š. (18) policija u tom gradu uhapsila je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom prostorija koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla marihuanu, vagu i novac, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Po nalogu nadležnog javnog tužioca, protiv F. Š. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

