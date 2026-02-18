Fudbal

KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima

Новости онлине

18. 02. 2026. u 18:10

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.

КАКАВ ОДГОВОР! Ово је Немања Радоњић урадио након што га је Звезда одстранила из такмичарског тима

FOTO: M. Vukadinović

Nakon što je sa Marakane odjeknula vest da je Nemanja Radonjić po drugi put ove sezone odstranjen iz takmičarske ekipe (najpre se to desilo dok je trener bio Vladan Milojević, a sada i pod komandnom palicom Dejana Stankovića), nije se dugo čekalo na odgovor reprezentativca Srbije.

On je, naime, nakon što je od strane kluba optužen za kršenje discipline, na Instagramu objavio sledeće:


"Ćutanje tvoju glavu čuva, 
ne okreći se kako vetar duva, 
ćutanjem čuvaš vrednost pravu, 
ćutanjem čuvaš drugaru glavu.

Ne mari mnogo kad drugi laju, 
Ćutanje uvek pobedi na kraju, 
ćutanje mnoge gluposti spreči 
dela govore bolje od reči."

Screenshot / Instagram / Nemanja Radonjić

Tome je dopisao i svoje reči:

"Vidimo se u nedelju".

A u nedelju je, uz prenos uživo na portalu "Novosti", večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, dve ekipe koje su na vrhu tabele Superlige Srbije.

Radonjić, podsetimo, nije poveden u Francusku, gde Zvezda u četvrtak od 21 sat igra protiv Lila prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZVEZDA SA DESETORICOM: Vaterpolisti Crvene zvezde putuju u Napulj na kvalifikacioni turnir Kupa konfenrencije
Ostali sportovi

0 0

ZVEZDA SA DESETORICOM: Vaterpolisti Crvene zvezde putuju u Napulj na kvalifikacioni turnir Kupa konfenrencije

VATERPOLISTI Crvene zvezde sutra putuju u Napulj, gde će do 22. februara da učestvuju na kvalifikacionom turniru Kupa konferencije. Crveno-beli polako izlaze iz finansijske krize, ali su za evropsko takmičenje mogli da prijave desetoricu igrača, osmorici koji su ostali verni klubu mogla su, po propisima Evropske federacije, da se priduže samo dva nova igrača.

18. 02. 2026. u 22:38

Politika
Tenis
Fudbal
Istražujemo: Kolika je stvarna rasprostranjenost bolesti zavisnosti od igara na sreću u Srbiji?

Istražujemo: Kolika je stvarna rasprostranjenost bolesti zavisnosti od igara na sreću u Srbiji?