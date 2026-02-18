KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
Nakon što je sa Marakane odjeknula vest da je Nemanja Radonjić po drugi put ove sezone odstranjen iz takmičarske ekipe (najpre se to desilo dok je trener bio Vladan Milojević, a sada i pod komandnom palicom Dejana Stankovića), nije se dugo čekalo na odgovor reprezentativca Srbije.
On je, naime, nakon što je od strane kluba optužen za kršenje discipline, na Instagramu objavio sledeće:
"Ćutanje tvoju glavu čuva,
ne okreći se kako vetar duva,
ćutanjem čuvaš vrednost pravu,
ćutanjem čuvaš drugaru glavu.
Ne mari mnogo kad drugi laju,
Ćutanje uvek pobedi na kraju,
ćutanje mnoge gluposti spreči
dela govore bolje od reči."
Tome je dopisao i svoje reči:
"Vidimo se u nedelju".
A u nedelju je, uz prenos uživo na portalu "Novosti", večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, dve ekipe koje su na vrhu tabele Superlige Srbije.
Radonjić, podsetimo, nije poveden u Francusku, gde Zvezda u četvrtak od 21 sat igra protiv Lila prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
