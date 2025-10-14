DEVOJKA TVRDI DA JE POVREĐENA OD STRANE POLICAJCA: Pušković Anja navedenog dana nije ni bila u prostorijama PU za grad Beograd
DANA 24.09.2025. godine od strane zdravstvene ustanove "Medigroup", PU za grad Beograd prijavljeno je da je kod njih pristupila Pušković Anja (2004), koja je izjavila da je zadobila povrede kod Više medicinske škole, od strane policijskog službenika kod kojeg je bila na informativnom razgovoru.
- Povodom navedene prijave policijski službenici obavili su razgovor sa imenovanom ali ista nije želela da sarađuje sa policijskim službenicima, niti da da bilo kakvu informaciju o događaju, kako je izjavila, po savetu svog advokata.
Izvršenim proverama utrđeno je da Pušković Anja navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd i da policijski službenici PU za grad Beograd prema istoj nisu postupali.
U skladu sa Metodologijom za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja, istog dana usmeno, a dana 25.09.2025. pisanim putem obavešteno je Treće OJT u Beogradu i SUK.
Do današnjeg dana nismo imali zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja od strane nadležnog organa - navode iz policije.
