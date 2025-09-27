Hapšenja i istraga

UHAPŠEN ADEL KABAŠ ZVANI DASTA U BEOGRADU: Tereti se za ubistvo u Sarajevu (VIDEO)

В. Н.

27. 09. 2025. u 21:46

POLICIJA u Beogradu uhapsila je Adela Kabaša zvanog Dasta (34) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog ubistva Mehmeda Ramića u sarajevskom naselju Pofalići.

УХАПШЕН АДЕЛ КАБАШ ЗВАНИ ДАСТА У БЕОГРАДУ: Терети се за убиство у Сарајеву (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Uhapšen je u Mis Irbijevoj ulici na Zvezdari i biće priveden Višem sudu u Beogradu.

Interpol je raspisao poternicu za Adela Kabaša koji se sumnjiči za ubistvo Mehmeda Ramića u sarajevskom naselju Pofalići.

Prethodno, Amel Jašarević je osuđen na 20 godina zatvora zbog istog krivičnog dela.

Pogledajte detalje ove akcije i hapšenja:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOPAMA PREDAKA: Vasić krstio sina u ovom manastiru- Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan

"STOPAMA PREDAKA": Vasić krstio sina u ovom manastiru- "Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan"