UHAPŠEN ADEL KABAŠ ZVANI DASTA U BEOGRADU: Tereti se za ubistvo u Sarajevu (VIDEO)
POLICIJA u Beogradu uhapsila je Adela Kabaša zvanog Dasta (34) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog ubistva Mehmeda Ramića u sarajevskom naselju Pofalići.
Uhapšen je u Mis Irbijevoj ulici na Zvezdari i biće priveden Višem sudu u Beogradu.
Interpol je raspisao poternicu za Adela Kabaša koji se sumnjiči za ubistvo Mehmeda Ramića u sarajevskom naselju Pofalići.
Prethodno, Amel Jašarević je osuđen na 20 godina zatvora zbog istog krivičnog dela.
Pogledajte detalje ove akcije i hapšenja:
