LOCIRAN UBICA IZ OBRENOVCA: Policija napravila obruč oko njega
POLICIJA iz Obrenovca locirala je ubicu Srđana P. koji je danas, nešto pre 13 časova, usmrtio komšiju Igora J. koji je bio na bicikli, a kom je prethodno zapalio kuću.
Srđan P. je nakon što je kolima udario Igora J. i ubio ga na mestu, pobegao, a policija ga je locirala u selu Joševa kod Uba, gde ga je i uhapsila.
Prema prvim informacijama, osumnjičeni muškarac je najpre došao do kuće muškarca, iz okoline Obrenovca, gde ga je tukao, a potom mu je zapalio kuću.
Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na I,.J, sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.
Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.
(Blic)
Preporučujemo
OVO JE UBICA IZ OBRENOVCA: Otkriveni novi detalji
15. 09. 2025. u 15:26
KOMŠIJA MU ZAPALIO KUĆU, PA GA USMRTIO: Ovo je ubijeni u Obrenovcu (FOTO)
15. 09. 2025. u 15:21
VOZAČ SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO, POVREĐENO DVOJE: Teška nesreća kod Obrenovca
14. 09. 2025. u 12:02
MOĆAN VIDEO IZ OBRENOVCA: Građani u velikom broju na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)
07. 09. 2025. u 20:23
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)