Hapšenja i istraga

LOCIRAN UBICA IZ OBRENOVCA: Policija napravila obruč oko njega

В.Н.

15. 09. 2025. u 15:49

POLICIJA iz Obrenovca locirala je ubicu Srđana P. koji je danas, nešto pre 13 časova, usmrtio komšiju Igora J. koji je bio na bicikli, a kom je prethodno zapalio kuću.

ЛОЦИРАН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА: Полиција направила обруч око њега

Novosti

Srđan P. je nakon što je kolima udario Igora J. i ubio ga na mestu, pobegao, a policija ga je locirala u selu Joševa kod Uba, gde ga je i uhapsila.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni muškarac je najpre došao do kuće muškarca, iz okoline Obrenovca, gde ga je tukao, a potom mu je zapalio kuću.

Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na I,.J, sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.

Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.

(Blic)

