UHAPŠENA DEVOJČICA IZ SRBIJE U TIVTU: Organizovala decu da prose po ulicama

DEVOJČICA (17) iz Srbije i muškarac (27) sa Kosova uhapšeni u Tivtu zbog sumnje da su organizovali decu da prose – terete se za trgovinu ljudima.

Foto Uprava policije

U Tivtu je uhapšena maloletna devojka (17) iz Srbije i muškarac B.V. (27) sa Kosova i Metohije, pod sumnjom da su organizovali maloletnu decu da prose po ulicama ovog primorskog grada, saopštila je crnogorska policija.

Kako je navedeno, policijski službenici su u ranim jutarnjim časovima, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Tivat, zatekli troje maloletne dece koja su prosila ispred jednog marketa. Nedugo zatim, na istom mestu identifikovani su i devojčica stara 17 godina i B.V., za koje se sumnja da su stajali iza čitave organizacije prosjačenja.

U službenim prostorijama policije u Tivtu uzete su izjave osumnjičenih. Maloletna devojka je, prema navodima, majka jednog od mališana, dok je B.V. otac druge dvoje dece koja su zatečena kako prose.

Daljom istragom došlo se do osnovane sumnje da su oni iskorišćavali decu u svrhu prosjačenja, a ovaj postupak je okarakterisan kao krivično delo trgovine ljudima.

Na osnovu naloga Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, oboje osumnjičenih je uhapšeno i protiv njih je podneta krivična prijava.

(Alo)