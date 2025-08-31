MAJKA NI REČI ZAŠTO JE BACILA BEBU: Saslušana Aleksandra S. iz Zemuna, terete je za pokušaj teškog ubistva

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana je Aleksandra S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 29. avgusta 2025. godine na teritoriji u Zemunu pokušala da liši života svoje žensko dete rođeno pre 20 dana.

Foto: J. Ćosin

Ona se na saslušanju branila ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da joj odredi pritvor da ne bi uticala na svedoke i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja Aleksandra S. je 29. avgusta oko 6 časova svoju bebu iznela iz kuće u kojoj živi, umotala je u pelenu i peškir, potom stavila u plastičnu kesu, koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mestu van dometa i pogleda ljudi.

Bebu je m alo kasnije pronašla Maja Miladinović, koja je prišla da hrani mačke što s etu okupljaju i začula plač, za koji je prvo pomislila da je mačiji, a onda videla kesu sa bebom unutra.