"UBIO KOMŠIJU, UMOTAO TELO I VOZIO KROZ SELO NA TRAKTORU" Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga

U SELU Pirkovac kod Svrljiga, dugogodišnji sukob između dvojice komšija, Lj. T. (81) i J. M. (80), završio se ubistvom. Osumnjičeni je, kako se sumnja, pucao na J. M., a zatim sakrio njegovo telo u obližnjem selu Radenkovac. Meštani su šokirani, jer su obojica živela usamljeničkim životima u maloj zajednici od svega 14 ljudi.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Kako navode meštani Pirkovca, J.M. je u mladosti imao emotivno interesovanje prema sestri osumnjičenog što se Lj.T. nije svidelo pa se sa komšijom zakrvio i to je trajalo decenijama i, kako se sumnja, kulminiralo ubistvom.

U selu živi samo 14 ljudi

Kako navodi njihov komšija Z.S. u ovom delu živi samo 14 ljudi pa su ova dvojica često naletala jedan na drugog.

- U četvrtak smo bili na groblju kad smo čuli pucanj, nismo ni slutili šta se dešava. Kad smo došli kući videli smo osumnjičenog kako tera traktor, a u prikolici je bilo nešto u najlonu. Nismo posumnjali da se radi o telu. Popodne je došla žena J. M. zabrinuta što se nije vratio iz polja. Tražili smo ga svuda ali nismo našli ništa. Tek u petak smo od policije saznali da je J. ubijen - priča ovaj meštanin Pirkovca kod Svrljiga.

Uhapšen na pijaci

Kaže da je Lj. T. uhapšen na pijaci i tvrdi da je priznao da je telo bacio u neki jarak u Radenkovcu.

- Došla je žandarmerija, digli su dron i našli su pušku. Mene su pozvali da traktorom izvučem telo, nisam video u kakvom je stanju, bilo je zamotano. Prebacio sam ga do pogrebnog vozila -nastavlja Z. S, piše Nova.

Kaže da je ubijeni čovek imao sina i unuke dok ubica nije imao nikoga osim sestre.

- Ona je otišla u Beograd i nismo videli da ga je posećivala. Lj. T. je živeo sam u užasnim uslovima. I on kao i J. M. bavili su se poljoprivredom. I tog dana su se našli na njivi, J. M. je došao da obiđe useve, Lj. T. se zatekao u blizini i ubio ga puškom za koju nije imao dozvolu - zaključuje ovaj čovek.

Lj.T. će biti saslušan pred VJT Niš.