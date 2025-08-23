PRETUČENA PORODICA I MALOLETNO DETE U KRNJAČI: Napadnuti letvama i mačetom
MUŠKARAC (37) , njegova sestra (37)i njena maloletna ćerka (9) pretučeni su u kući u Krnjači, kada ih je, navodno motkama, šipkama i mačetom napalo više napadača.
Napad se dogodio sinoć oko ponoći kada je više napadača došlo sa nekoliko vozila do kuće u kojoj su bili i brutalno ih napali, prenose mediji.
Navodno bilo je oko 50 napadača koji su došli sa motkama i šipkama, a navodno je neko od njih imao i mačetu. Oni su uleteli u njihovu kuću i odmah nasrnuli na muškarca, udarali su ga motkama po glavi i telu, a jedna od njih mu je posekao ruku mačetom. Udarce su dobile njegova sestra, ali i njena maloletna ćerka - objašnjava izvor upoznat sa slučajem za medije.
Prema njegovim rečima napadači su, pošto su ih pretukli pobegli vozilima.
Slučaj je prijavljen policiji koja je obavila uviđaj, a povređenima je ukazana pomoć u bolnici.
(Informer)
