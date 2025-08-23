MALTRETIRAO PUTNIKE U SEDAMNAESTICI: Uhapšen manijak u Beogradu - Nasrnuo i na policajca
POLICIJA u Beogradu uhapsila je u četvrtak I.S. (45) zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Incident se dogodio u autobusu na liniji broj 17, kod Beogradske arene, kada je osumnjičeni, u vidno alkoholisanom stanju, počeo da maltretira putnike, udara ih, pljuje i viče, da bi policija brzo reagovala.
Osumnjičeni I.S. je zatim napao jednog policijskog službenika, zadao mu udarac u telo i pokušao da mu otme službeni pištolj.
Policajci su ga savladali i uhapsili na licu mesta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
